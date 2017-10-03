انقلبت اليوم (الثلاثاء)، حافلة لنقل طالبات خلال عودتها من جامعة بيشة بمنطقة عسير، بعد اصطدامها بسيارة أخرى، ما أدى إلى وقوع إصابات بين الطالبات، دون خسائر في الأرواح.
وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير، محمد الشهري، إصابة 30 طالبة، ونقل بعضهن ممن احتجن العناية الطبية إلى المركز الصحي في الحازمي.
وأوضح أنه سُجلت 8 إصابات متوسطة وخطيرة تطلبت نقلها إلى مستشفى الملك عبدالله بواسطة فرق الهلال الأحمر وفرق إسعافية أخرى.
وكان المتحدث الإعلامي لجامعة ببيشة، غرم الله العلياني، أكد أن الحافلة التي تعرضت للانقلاب ليست تابعة للجامعة، مؤكدا متابعة الجامعة لحالة الطالبات المصابات.وفق “أخبار 24”.
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