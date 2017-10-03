أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الثلاثاء)، طيّها قيد المعلم يحيى المعجمي، بعد تأكدها من تطاوله على بعض رموز الدولة عبر تغريدات له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، مبارك العصيمي، قرار طي قيده والاستغناء عن خدماته، بعد متابعة تغريداته المتطاولة التي تجاوز فيها حدود عمله، والتي تكشف عن فكر متطرف يتنافى مع توجهات البلاد ورسالة التعليم السامية.
وأوضح أن الوزارة اتخذت بشأن العجمي الإجراءات اللازمة، مؤكدا أنه لا مكان لمثل هذا الفكر في “التعليم” وأنها ستتخذ الإجراءات الحازمة والحاسمة حيال ذلك.وفق “أخبار 24”.
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