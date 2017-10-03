اتهم والد إحدى الطالبات، قائدة مدرسة متوسطة بتبوك بضرب نجلته، رغم أنها ليست طالبة في مدرستها، ما أسفر عن كدمات وظهور آثار ضرب على جسدها.
وروى تركي العنزي، والد الطالبة، تفاصيل الواقعة وفقا لـ”عين اليوم”، مشيرا إلى أن نجلته التي تدرس في الثانوية حضرت إلى المدرسة المتوسطة لاصطحاب شقيقتها، وبينما تنتظر في الفناء شاهدتها القائدة واعتدت عليها بـ”لي” كان في يدها، ما تسبب في إصابتها.
وأشار إلى أن عم الطالبة أسعفها بالمستشفى واستلم تقريرا طبيا بالحالة، مطالبا تعليم تبوك بالتحقيق في الواقعة.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لتعليم تبوك، علي القرني، أن أبواب الإدارة مفتوحة، وفي حال استقبال شكوى مكتوبة سيتم التحقيق فيها ومتابعتها.
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