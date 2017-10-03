تعلن جذا عن حاجة لتوظيف عنصر نسائي في مركز جذا في الوظائف التالية:
1. اخصائية تغذية ١
2. ممرضه١
3. معلمة توحد١
4. اخصائية علاج وظيفي٢
5. تخاطب٣
التوظيف فوري والأولوية لمن مقر سكنها بالخرج
(الرواتب لا تقل عن ٣٠٠٠ ريال)
مقر المقابلات والتقديم سيكون في مقر الفرع النسائي بمركز جذا من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحاً
بيداء التقديم من يوم الأربعاء الموافق 14/1/1439هـ لحين اكتمال المطلوب.
المستندات المطلوبة:
١. صورة شهادة البكالوريوس في نفس المجال.
٢. صورة شهادة التصنيف من هيئة التخصصات الصحية.
٣. صورة الهوية الوطنية.
٤. صور المؤهل والدورات.
٥. ملف بلاستك.
مع الأصل للمطابقة
مقر مركز جذا والفرع النسائي للجمعية:
مركز جذا لذوي الإعاقة
العزيزية، الخرج 16275
https://goo.gl/maps/fp5DurWQ3q92
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