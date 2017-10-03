قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء بقصر السلام بجدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إنشاء مركز مستقل باسم “المركز الوطني للتعليم الإلكتروني”.
جاء ذلك بعد اطلاع المجلس على ما رفعه وزير التعليم، وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في هذا الخصوص.
كما وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، لمدة ثلاث سنوات، برئاسة المستشار نقاء بن خالد العتيبي من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وتقرر أن تكون اللجنة بعضوية كل من، المستشار عبدالله بن عبدالرحمن السحيباني من وزارة المالية، والمستشار بدر بن عبدالمحسن الهداب من وزارة التجارة والاستثمار، والمستشار خالد بن عبدالعزيز آل رشيد من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (عضو احتياطي)، والمستشارمحمد بن عبدالمحسن العصيمي من وزارة المالية (عضو احتياطي)، وعبدالعزيز بن سعود الدحيم من وزارة التجارة والاستثمار (عضو احتياطي).وفق “أخبار 24”.
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