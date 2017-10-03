تداول رواد مواقع التواصل، مقطعا مصورا يظهر دمارا كبيرا بأحد المنازل، وإصابة أحد الأشخاص بحروق بالغة إثر انفجار سخان مياه كهربائي.
وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه أحد المواطنين دون ذكر مكان الواقعة، دمارا كبيرا لما يبدو أنه غرفة للسائق، وانهيار أحد جدران المنزل بسبب الانفجار.
كما أظهر الفيديو شخصا مصابا بحروق في أنحاء جسده كافة وفي حالة يرثى لها، قال موثق المقطع إنه سائق أصحاب المنزل.
وفق “أخبار 24”.
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