كشف التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان، أنها أنهت دراسة تتعلق بتطبيق فحص الحمض النووي لطالبي الهوية الوطنية، أعدتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مبينة أنها أبدت رأيها حول الموضوع للجهات المختصة.
وأشار التقرير، وفقاً لـ”الحياة”، إلى أن التوجه نحو دراسة تطبيق فحص الحمض النووي على طالبي الهوية الوطنية، جاء بناء على تلقي الهيئة خلال العام الماضي شكاوى تتعلق بالهوية والجنسية بلغ عددها 342 شكوى، تصل نسبتها إلى 13% من إجمالي الشكاوى التي تلقتها الهيئة البالغ عددها 2646 شكوى.
ولفت التقرير إلى أن الشكاوى المقدمة للهيئة من قبل الذكور خلال العام الماضي كانت أعلى من تلك المقدمة من قبل الإناث، حيث بلغت نسبة الشكاوى المقدمة من الذكور 57.5% في حين بلغت نسبة شكاوى الإناث 42.5%.
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