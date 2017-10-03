نفذت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء حكم القتل تعزيراً بحق جانٍ لقيامه بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين بمنطقة تبوك.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن حمدان عطيش عطية الربايعه “أردني الجنسية” ألقي القبض عليه عند قيامه بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظور.
وأضافت أن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.وفق “أخبار 24”.
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