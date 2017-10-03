قلد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة اليوم، قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق أول خالد بن قرار الحربي، وقائد قوات الأمن الخاصة الفريق ركن مفلح العتيبي رتبتيهما، بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيتهما.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن تمنياته لهما بالتوفيق في مهامهما لخدمة دينهما وبلادهما.
وقد رفع الفريق أول خالد الحربي، والفريق ركن مفلح العتيبي الشكر لخادم الحرمين الشريفين على هذه الثقة الملكية الغالية، سائلَين الله أن يعينهما على أداء المهام الموكلة لهما.
حضر مراسم التقليد، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ورئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز الهويريني.وفق “أخبار 24”.
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