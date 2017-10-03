علمت مصادر الخرج اليوم عن عدم شمول العلاوة السنوية لمعلمي الخرج في رواتب شهر محرم القادم.
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مصادر #الخرج اليوم: لا علاوة سنوية لمعلمين الخرج لشهر محرم
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