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علمت مصادر الخرج اليوم عن رفع الجهات المختصة مقترح تغير اسم حي العفجة بطريق الرياض – الخرج إلى حي المروج.
وتنتظر الجهة المختصة موافقة الجهات العليا على ذلك.
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صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج
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صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج