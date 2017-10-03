تنازل أمس الإثنين مواطن عن حقه في دية ابنه الشرعية، الذي تسبب أكاديمي من جنسية عربية في وفاته بحادث مروري، وذلك على طريق “العلا – مغيرا” بمنطقة المدينة المنورة قبيل عيد الأضحى.
وكان ابن المواطن أحمد البلوي البالغ من العمر 28 عاماً، وفقاً لـ”سبق”، متوجهاً قبيل عيد الأضحى الماضي إلى مكة المكرمة للمشاركة في قوات أمن الحج، فتعرض لحادث اصطدام بين سيارته وسيارة الأكاديمي ما أودى بحياته، وذلك على طريق “العلا – مغيرا” التابع لمنطقة المدينة المنورة، إلا أن والد المتوفى أعلن تنازله عن حقه في الدية.
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