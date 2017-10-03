توقع مسؤول بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن تؤدي البرامج، التي تطبقها وزارتا العمل والاقتصاد والتخطيط وهيئة توليد الوظائف والشركات الكبرى كـ”أرامكو” انتعاشا في الاقتصاد السعودي وخفض أعداد العاطلين في عام 2018.
ورأى نواف الضبيب مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة العمل، وفقا لـ”مكة”، أن الانكماش الذي شهده الاقتصاد السعودي طبيعي وكان ضرورياً، كون أن سوق العمل السعودي شهد تشوهات لاعتماده طويلاً على العمالة الأجنبية، ولانتشار ظاهرة التستر التجاري، مشيراً إلى أن الفترة التصحيحية الحالية رغم صعوبتها فهي ضرورية.
بدروه، أرجع رئيس لجنة سوق العمل في مجلس الغرف السعودي منصور الشثري زيادة أعداد العاطلين عن العمل في المملكة إلى الركود الذي تشهده المملكة، خاصة في قطاعي التجزئة والمقاولات، مشيراً إلى أن الركود في قطاع التجزئة يعود للتوسع في التجارة الإلكترونية، والتوسع الكبير في افتتاح المحال التجارية.
يذكر أن تقرير الهيئة العامة للإحصاء، ذكر أن أعداد العاطلين عن العمل بالمملكة ارتفع خلال الربع الثاني للعام بنحو 26.6 ألف عاطل، ليصل عددهم إلى نحو 802.6 ألف عاطل. وفق”أخبار24″.
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