أوضح مدير إدارة النظافة والفرش، المهندس محمد سليمان محمد الوقداني حقيقة الأنباء التي يتم تداولها حول إنشاء شركة أجنبية منذ عام 2014 لأكبر مشروع لنقل النفايات في العالم بالمسجد الحرام بطول 35 كيلومترًا، وتنقلها إلى خارجه.
ونفى الوقداني وفقا لـ”سبق” وجود شبكة مكتملة لنقل النفايات حتى الآن، وأنه لا يزال يتم ترحيل المخلفات بالطرق التقليدية وبمساعدة أكثر من ٢٠٠ معدة من الآليات الكهربائية الحديثة والعربات العادية.
وأشار إلى أن الشبكة المتطورة تم تأسيسها فقط وسيتم توريد وتركيب المعدات اللازمة لتشغيلها إلكترونيا بعد التوسعة الثالثة قريبًا.
وكان أحد الباحثين قد انتقد في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، التجاهل الإعلامي لإظهار أكبر مشروع لنقل النفايات إلكترونيًّا في العالم في المسجد الحرام، قامت به شركة فنلندية ويعمل منذ عام 2014 وهي الأنباء التي ثبت عدم صحتها.
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