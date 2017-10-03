انتشلت فرق الإنقاذ بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، مواطنا في العقد الرابع من العمر، بعد أن سقط في حفرة عمقها 4 أمتار في حي أبو سبعة بمدينة تبوك أصيب على أثرها ببعض الكسور والكدمات.
وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك، النقيب عبدالعزيز الشمري، تلقيهم بلاغا يفيد بسقوط شخص داخل حفرة لمشروع تحت الإنشاء لتنفيذ شبكات صرف صحي يبلغ عمقها نحو 4 أمتار، حيث تم انتشاله ونقله عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك خالد، ووضعه الصحي مستقر.
وأشار إلى أنه تم استدعاء المقاول الخاص بالمشروع بعدما تبين وجود قصور في وسائل السلامة بالموقع، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. وفق “أخبار24”.
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