تقدم عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة مرة أخرى بتوصية تطالب بعدم استخراج رخصة قيادة للأجنبي إذا كان راتبه الشهري أقل من 4 آلاف ريال، وفق نظام حماية الأجور على مدى ستة أشهر، أو لم تكن مهنته سائقاً.
وأشار في توصيته على التقرير السنوي لوزارة الداخلية، التي من المقرر مناقشتها الثلاثاء المقبل، إلى أن الهدف من ذلك العمل على تخفيف ازدحام المركبات. وفق “أخبار24”.
وكان أمر سام تم إصداره الثلاثاء الماضي سمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، وسقط على أثره توصية تقدم بها 12 عضواً في المجلس كانت تدعو إلى استخراج رخصة القيادة للمرأة، والتي طالما أجلها المجلس، ورفضت اللجنة الأمنية في “الشورى” الموافقة عليها أو عرضها.
يذكر أن بن جمعة قد طالب سابقا بعدم استخراج رخصة قيادة للأجنبي الذي يقل راتبه عن 4 آلاف ريال، معللا بأن ذلك سيحد من أنشطة ومخاطر العمالة الأجنبية السائبة والتي تمارس التستر التجاري، واستغلالهم لرخص القيادة في استخدامات أخرى تقلل فرص السعوديين في التوظيف، بجانب تقليل حوادث السير.
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