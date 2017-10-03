قالت مصادر مطلعة، إن وزارة التجارة والاستثمار أغلقت أمس الإثنين، محلات رجل الأعمال القطري علي بن علي في محافظة جدة، لعدم حصوله على التراخيص النظامية المطلوبة.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”عكاظ”، أن محلات رجل الأعمال القطري تعمل في نشاط بيع الساعات والمجوهرات، وهي غير مستوفاة لشروط الاستثمار الأجنبي.
وأشارت إلى أن أنظمة المملكة تحظر مزاولة تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والاستثمار.
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