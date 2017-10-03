احتفل الشاب فهد بن حسين الدوسري بزواجه من كريمة الشيخ فهد بن عبداللطيف العبداللطيف وذلك مساء الجمعة الموافق 1439-01-09هـ في قاعة اليمامة للاحتفالات بمحافظة الخرج بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء
الخرج اليوم تبارك للعروسين وتتمنى لهم حياة سعيدة .
احتفل الشاب فهد بن حسين الدوسري بزواجه من كريمة الشيخ فهد بن عبداللطيف العبداللطيف وذلك مساء الجمعة الموافق 1439-01-09هـ في قاعة اليمامة للاحتفالات بمحافظة الخرج بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء
الخرج اليوم تبارك للعروسين وتتمنى لهم حياة سعيدة .
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