كشف مصدر مطلع بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة وقعت مؤخراً اتفاقيتين الأولى مع الهيئة العامة للرياضة والثانية مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تقضي بفتح مجال التوظيف والاستثمار بالهيئتين أمام المرأة.
وأوضح المصدر، وفقاً لـ”عكاظ”، أن الاتفاقية الموقعة مع الهيئة العامة للرياضة تقضي بتطوير آلية توظيف المرأة في المنشآت الرياضية، وتتضمن توفير الفرص لعمل المرأة في المراكز النسائية المتخصصة، وفتح مجال الاستثمار الرياضي أمامهن، بترغيبهن في المشاريع الرياضية النسائية.
أما الاتفاقية التي وقعتها وزارة العمل مع هيئة السياحة، فإنها تتضمن أيضا تطوير آلية توظيف المرأة في منشآت القطاع السياحي، وتحديد مهن مناسبة لطبيعة المرأة وتطوير بيئة العمل المناسبة لها في منشآت هذا القطاع، من مهرجانات ومعارض وغيرها.
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