توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم “الثلاثاء” أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن السماء ستكون غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة، فيما يتوقع أن ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل الغربية للمملكة. وفق”أخبار24″.
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