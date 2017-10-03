أوضح رئيس الهيئة العامة للرياضة والمستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجه الهيئة بأن يكون الدوري مجانيا للمشاهد.
وقال آل الشيخ في مقابلة على “أكشن يا دوري”: “ولي العهد وجه بأن يشاهد المواطن الدوري مجانا، ونبحث الآن آلية الانتفاع من النقل مع الناقل والأندية ولكن دون أن يتضرر المواطن”.
وأردف: “لذا المباريات ستبث مجانا، ولكن ربما يكون فيه تشفير لبث أعلى جودة، برامج محددة حصرية، استديوهات تحليل معينة، خدمات برامجية تكون مشفرة، ليستفيد النادي والناقل وأيضا المشاهد الذي سينتفع من هذه الخدمات الإضافية”. وفق”أخبار24″.
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