أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مساء اليوم الاثنين، إنهاء تكليف مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحايلي وتكليف حمد الصنيع بالقيام بمهام الرئيس حتى نهاية الموسم.
وأوضح في لقاء مع برنامج “أكشن يا دوري” عبر فضائية “إم بي سي”، أنه تقرر كذلك إنهاء تكليف رئيس مجلس إدارة الرائد عبدالعزيز التويجري، مشيرا إلى أنه تم تكليف فهد المطوع برئاسة النادي حتى نهاية الموسم.
وأضاف أنه سيتم بدء التحقيقات العاجلة مع نادي الاتحاد في شبهة تزوير في الرخصة الآسيوية، مشيرا إلى أن إنهاء تكليف الرئيس المكلف لنادي الرائد “التويجري” لم يجئ بسبب مداخلته الرافضة لقرار منع رؤساء الأندية الجلوس مع الطاقم الفني أثناء المباراة، بل لوجود شبهة تزوير، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بخصوصها وسيتم محاسبة المتسبب. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج