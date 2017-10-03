قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تغريم الاتحاد السعودي 7500 فرنك سويسري (قرابة 30 ألف ريال سعودي)، بالإضافة إلى إنذاره بزعم عدم الامتثال لحقوق وسائل الإعلام خلال لقاء المنتخب والإمارات.
واكتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم بتوجيه الإنذار للاتحاد السعودي بسبب سلوك الجماهير خلال لقاء الأخضر ضد اليابان بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.
وامتنع لاعبو المنتخبين السعودي والإماراتي عن الظهور عبر شبكة قنوات “بي إن سبورت” القطرية المالكة لحقوق التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا بسبب الأزمة السياسية مع قطر. وفق”أخبار24″.
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