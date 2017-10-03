أكد رئيس نادي الهلال الأمير نواف بن سعد، صحة التقارير الصحفية البريطانية التي ربطت بين دييغو كوستا لاعب تشيلسي السابق وأتلتيكو مدريد الحالي ونادي الهلال.
وكانت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية قد أكدت وجود مفاوضات بين نادي الهلال واللاعب الإسباني، في حين انتقل دييغو كوستا إلى أتلتيكو مدريد لكنه لن يلعب قبل يناير المقبل بسبب العقوبات الموقعة على النادي الأسباني.
وأوضح رئيس الهلال وفقا لـ “الرياضية”، أن اللاعب كان يرغب في التوقيع مع الهلال حتى يناير فقط، مشيرًا إلى أن ذلك كان مرفوضًا بشكل تام، وهو ما منع الصفقة من الاكتمال.
يذكر أن كوستا انتقل مؤخرا إلى أتليتيكو مدريد بقيمة 66 مليون جنيه استرليني، بعد مشاكل مع ناديه تشيلسي، إلا أنه لن يتمكن مع اللعب لأتليتيكو إلى منتصف الموسم بسبب العقوبة المفروضة على النادي ومنعه من التعاقدات.
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