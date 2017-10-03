أقدم عدد من دول الخليج على رفع أسعار البنزين والديزل لشهر أكتوبر الحالي، فيما تستعد المملكة لإجراء تعديلات على أسعار الطاقة بعد أن يتم الإعلان عن إطلاق حساب المواطن، المخصص لدعم المتضررين، في الأيام القادمة.
وقامت عمان، وفقا لـ “أرقام”، بالحفاظ على نفس سعر البنزين العادي عند مستوى الشهر الماضي، وبالنظر لأسعار شهر أكتوبر 2017 المعلنة حافظت دولة الإمارات على أعلى أسعار البنزين في دول الخليج تلتها عمان في المرتبة الثانية ثم قطر والبحرين والكويت وأخيرا السعودية.
ومن المنتظر أن تقوم السعودية بإجراء تعديلات على أسعار الطاقة ومنها الوقود خلال الفترة المقبلة، دون تحديد تاريخ معين لبدء التطبيق أو قيمة الزيادة في الأسعار، حيث سيكون الإعلان بعد الإعلان عن حساب المواطن، الذي خُصص لدعم المتضررين من رفع الأسعار، والذي من المتوقع كشف تفاصيله خلال الفترة المقبلة.
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