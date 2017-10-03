نشب خلاف حاد بين موظفين حكوميين بمدينة حائل، أثناء نقاشهما على قروب واتس آب خاص بالعمل حول “عنصرية الزواج”، ما جعل أحدهما يشهر سلاحا في وجه الآخر، فيما تدخلت الجهات الأمنية وأوقفت الاثنين معا.
وأفاد مصدر أمني بمنطقة حائل، بأنه تم توقيف شخصين يعملان في جهة حكومية بعدما دار بينهما نقاش حاد في قرب واتس آب قبل أن يغضب أحدهما من الآخر يطلب مقابلته أثناء الدوام الرسمي ليشهر في وجهه سلاحه دون إطلاق نار.
وأوضح وفقا لـ”عين اليوم”، أنه تم فتح تحقيق بالواقعة، وتم إيقاف الشخصين في مركز شرطة العزيزية، تمهيدا لإحالتهما لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.
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