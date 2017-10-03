بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عقب حادث إطلاق النار في مدينة لاس فيغاس.
وعبّر خادم الحرمين في البرقية عن ألمه الشديد بعد علمه بنبأ حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة لاس فيغاس، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقدّم للرئيس ولأسر الضحايا، وللشعب الأمريكي، باسم شعب وحكومة المملكة وباسمه، بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًا الشفاء العاجل للمصابين.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة للرئيس دونالد ترمب، أعرب فيها عن أحر التعازي والمواساة.وفق “أخبار 24”.
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