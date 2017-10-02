دافع ياسر القحطاني، قائد فريق الهلال الكروي الأول، عن مدير الجهاز الفني بفريقه الأرجنتيني رامون دياز.
وقال يجب دعم خيارات رامون دياز وقناعاته الفنية في ظل المستويات والنتائج التي يقدمها مع الفريق”.
وقلل القحطاني من حجم تأثير غياب الدوليين عن معسكر الفريق في أبوظبي، وقال:” الفريق يملك 30 لاعبا، قادرون على تمثيله بأي وقت، وشاهدنا مشاركته بشكل فاعل في مباريات دورية سابقة، وسيكون تجهيز الفريقين الثاني والثالث مهم لنا، ووجود الدوليين داعم”.
وأكد لـ”عين اليوم”: على أهمية حسم التأهل في المباراة الثانية لنهائي دوري أبطال آسيا، وقال:” لم يحسم تأهلنا بعد، الكرة لا زالت في الملعب، ندرك ذلك جيداً، ونحتاج لحضور قوي في إياب نصف النهائي دوري أبطال آسيا لحسم ذلك”.
ونفى القحطاني الشائعات التي تروج لإعتزاله كرة القدم بعد نهائي دوري أبطال آسيا، وقال:” استمراري مع الهلال لا يرتبط بتحقيق أي بطولة” .
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