استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم (الاثنين)، ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وعددا من مرافقيه في قصر السلام بجدة.
ورحّب خادم الحرمين الشريفين بملك البحرين والوفد المرافق له، حيث أقيمت لهم مأدبة غداء بحضور عدد من الأمراء والمسئولين من البلدين.
وحضر من الجانب البحريني، وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وممثل الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وعدد من الأمراء.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج