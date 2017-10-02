تمكن مستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة من إنقاذ شاب، بعد أن لدغه ثعبان سام، ونوّم للعلاج والملاحظة بالمستشفى لمدة يومين.
وأوضح المتحدث الإعلامي لصحة بيشة عبدالله الغامدي أن الشاب، وعمره 16 عامًا، نُقل لمستشفى الملك عبدالله في بيشة مصابًا بلدغة من ثعبان سام يطلق عليه “الصل”، حيث اتضح بعد الفحوص الطبية أنه مصاب بتسمم عصبي أدى إلى وهن عضلي.
وأضاف أنه أُدخل العناية المركزة، وتلقى الترياق بكمية أربعة أضعاف الجرعة العادية، من مضاد السم، مع بعض الأدوية الأخرى لمعالجة الأعراض العصبية، التي ظهرت عليه، مشيرا إلى تحسن حالته وخروجه من المستشفى، وهو بحالة طبيعية الآن.
يُذكر أن مستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة، استقبل في قسم الطوارئ 56 حالة لدغ عقرب خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتبلغ سعته 355 سريراً.وفق “أخبار 24”.
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