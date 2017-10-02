قالت قائدة المدرسة الثانوية الـ15 بالمدينة المنورة التي اتُهمت بشم رائحة ملابس طالباتها وتعنيف المقصرات منهن، إنها تسامح كل من شتمها أو قذفها، عدا ولي أمر الطالبة الذي تعمد ظلمها.
وذكرت قائدة المدرسة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “من أنا مع سيد الخلق وقد شُتم واتُهم.. اللهم اشهد باني قد سامحت كل من قذفني أو شتمني لجهله بالحقائق، ما عدا ولي الأمر لأنه قد بهتني وظلمني تعمداً”.
وكان عدد من طالبات المدرسة نفين صحة ما تم تداوله حول الأمر، وأكدن أن الأمر ما هو إلا إشاعة ابتدعتها احدي زميلاتهن وتم تناقلها بمواقع التواصل الاجتماعي على نحو خاطئ.
فيما بدأت لجنة شكّلها “تعليم المدينة” التحقيق حول الأمر، حيث استدعت القائدة وأخذت أقوالها، كما استدعت عددا من الطالبات لأخذ شهاداتهن بشأن الواقعة.وفق “أخبار 24”.
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