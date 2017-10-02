روى رحيل بن صياح الفقير، المواطن الذي عفا عن قاتل ابنه أمس في ساحة القصاص بمحافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة، تفاصيل تنازله عن حق نجله وكيف أمسك بيد السيّاف لوقف التنفيذ، ولماذا تغير رأيه بعد أن رفض كل الشفاعات.
وقال الفقير وفقا لـ”سبق”، إنه لم يكن لديه أي نية للتنازل حتى اللحظات الأخيرة، لرغبته في تنفيذ الشرع، ولذلك رفض كل الشفاعات والعروض المليونية من فئات المجتمع كافة.
وأوضح أنه لم يكُن يعتزم الحضور في ساحة القصاص، وقام بتوكيل نجله، لكن نزل على رغبة محافظ العلا الذي طلب منه الحضور، مشيرا إلى أنه حين رأى تجمع الناس والسيارات شعر بالعطف.
وأكد أنه عند نزول القاتل على الأرض وتلقينه الشهادة ورفع السيف، “أحسست أن العفو عند المقدرة له أجر عظيم، فأمسكت بيد السياف وقلت له: عفوت عنه لوجه الله.. أوقف التنفيذ”، مشيرا إلى رفضه المتاجرة بالديات وأنه يعتبرها شيئا غير مقبول.
وكشف عن زيارة نائب أمير المدينة المنورة، سعود بن خالد الفيصل رفقة الشيخ صالح المغامسي ومحافظ العلا، قبل التنفيذ بيوم، بشكل غير رسمي ودون حراسة، وطالبوه بالاستخارة في الأمر فقط ولم يطلبوا منه التنازل.
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