أوضحت المديرية العامة لحرس الحدود أن المقطعين اللذين تم تداولهما ويظهران أعدادا كبيرة من الأشخاص وهم يتسللون إلى المملكة، تم تصويره قبل القبض عليهم بدقائق.
وذكر المتحدث الرسمي لحرس الحدود أنه تم القبض على المتسللين جميعا في الخطوط الخلفية، بعد رصدهم منذ دخولهم لحدود المملكة،ومتابعتهم وتحديد وجهتهم ومدى خطورتهم وغرضهم من التسلل.
وأشار إلى أن ما تم رصده وضبطه من عمليات تسلل عبر حدود جازان منذ بداية اليوم الأول من العام الهجري الحالي ١٤٣٩هـ، وحتى تاريخ إصدار هذا البيان بلغ ٢١٥٩ متسللا، تنوعت جنسياتهم بين (اليمنية – الإرتيرية- الصومالية – والإثيوبية).
يذكر أن مقاطع فيديو تم تداولها تظهر ما قيل إنه تسلل أعداد كبيرة من الأشخاص عبر الحدود السعودية اليمنية، دون أن يتم القبض عليهم.
وفق “أخبار 24”.
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