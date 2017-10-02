تعرض أربعة طلاب أشقاء بإحدى مدارس العين بمحافظة تثليث لإطلاق نار من أحد الأشخاص، وذلك إثر خلاف بينهم.
وتولت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها، فيما نفت مديرية “تعليم بيشة” علاقة المدرسة بالأمر، حيث إن الحادثة وقعت خارجها.
وقال المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي عايش السبيعي وفقا لـ”سبق”، إن الجهات الأمنية تولت التحقيق وفق المتبع، حيث إن المدرسة لا علاقة لها إذ وقعت الحادثة على بعد 15 كم من المدرسة.
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