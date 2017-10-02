وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بعدم منع الطالبات من الدخول بأجهزة الجوال إلى الحرم الجامعي.
وقال مبارك العصيمي المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الوزير وجه في تعميم للجامعات بعدم منع الطالبات من الدخول بجوالاتهن، أو منعهن من استخدامها داخل الحرم الجامعي.
وكان مدير جامعة تبوك وجه أمس بالسماح للطالبات بالدخول بالهواتف الذكية بجميع فروع الجامعة في المحافظات، مشدداً على ضرورة الالتزام بالضوابط، وأن الجامعة لن تسمح بأي تجاوزات أو تعدٍ على خصوصية الطالبات، ومنسوبات الجامعة.وفق “أخبار 24”.
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