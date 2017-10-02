أقاما مشرفي القيادة المدرسية بتعليم الخرج الدكتور حمدان الحارثي والأستاذ علي آل رشيد ندوة بعنوان دور قائد المدرسة كمشرف مقيم هذا اليوم الأخد ١١ / 1 / ١٤٣٩ هـ مركز التدريب بمحافظة الخرج حيث أدار آل رشيد الندوة وتحدث مدير شؤون المعلمين عن دور قائد المدرسة الكبير في سد العجز وما يملكه من صلاحيات في ذلك ثم شارك مدير قضايا شاغلي الوظائف التعلمية عن دور القائد في التوثيق لاعماله وتكاليف منسوبي المدرسة وأبلاغ الجميع بالأداء عند اعتماده مباشرة كما تحدث مساعد مدير الإشراف عن دور قائد المدرسة وبعض الأنظمة والأداء الوظيفي ودور القائد في العدل بين العاملين..
ثم تحدث مشرف القيادة المدرسية الأستاذ / علي آل رشيد عن آثار البرامج التطويرية من تدريب وورش ولقاءات وندوات وغيرها في تميز القادة ومواكبة كل جديد في الميدان والتقنية وفي ختام الندوة شكر آل رشيد المشاركين في الندوة ومدير التدريب قادة المدارس المشاركين على حضورهم وتفاعلهم .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج