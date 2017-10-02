تسبّب تماس كهربائي في إخلاء أكثر من 150 طالباً بمبنى ثانوية البيهقي في حي مثملة – شمالي محافظة الطائف، فيما ظل التيار الكهربائي منقطعاً عن المبنى منذُ بداية العام الدراسي.
وحدث تماس كهربائي في التوصيلات داخل المبنى بعد البوابة؛ ما اضطر إدارة المدرسة والمعلمين إلى إخراج الطلاب ومغادرتهم حفاظاً على سلامتهم.
حضرت فرقة من الدفاع المدني ولاحظت تهالك ذلك المبنى وخطورة الكهرباء داخله؛ حيث تبلغ شدتها 60 أمبيراً، ولا تتحمّل التشغيل نظراً لعدم كفايتها.
وبعد استدعاء فرقة من شركة الكهرباء، أوصت بعدم عودة الطلاب للمبنى إلا بعد مُعالجة الوضع.
من ناحيته، قال مدير إدارة الإعلام التربوي عواض الخديدي: تماس كهربائي حدث بالكيبل المؤدي إلى الطبلون بمدرسة البيهقي الثانوية للبنين.
وأضاف: باشرت فرقة تابعة للدفاع المدني وبحضور مندوب إدارة الأمن والسلامة المدرسية، وتم فصل التيار الكهربائي عن المبنى ومخاطبة قسم الصيانة لإصلاح الخلل، ولم يسفر الحادث عن إصابات وتم استكمال اليوم الدراسي.وفق “أخبار 24”.
وكان عدد من أولياء أمور الطلاب قد شكوا من المبنى المُستأجر والمُتهالك، الذي كان في الأصل يضم طلاب مرحلة متوسطة وتم نقلهم منه بسبب تماسات حدثت فيه قبل خمس سنوات وصدور تعليمات للدفاع المدني بإخلائه.
وقبل ثلاثة أعوام تقرّر نقل طلاب المرحلة الثانوية إلى المبنى وظلوا في معاناة مع التماسات الكهربائية.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج