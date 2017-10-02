قال الاعلامي داوود الشريان إن هناك رائحة فساد في إجراءات توظيف المتعاونات بالجامعات السعودية، مطالباً بالتحقيق مع مدراء الجامعات في هذا الملف.
وأشار خلال حلقة أمس السبت من برنامج “الثامنة” على قناة “mbc” إلى أنه لا توجد هناك عقود للمتعاونات بالجامعات، أو لائحة تنظم عملية توظيفهن، وهو ما يشي بوجود فساد، كون أن هناك مبالغ مالية تصرف بدون مستندات رسمية، داعياً وزارة المالية إلى التدخل لمعالجة الأمر.
ووصف الشريان الجامعات بأنها “جزر” قائمة بحالها لا علاقة لها بالنظام، وتتصرف على هواها، وقال: “هذه الجامعات تربي أجيل.. أي أجيال وهي اللي تغش”.
من جهة أخرى، ذكر عدد من المتعاونات بالجامعات عن توظيفهن بدون توقيع عقود نظامية، وإلزامهن بكتابة تعهدات بعد المطالبة بمستحقاتهن المالية، إضافة إلى أنهن لا يحصلن على بعض الحقوق كالتأمين الصحي، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية.وفق “أخبار 24”.
داود الشريان: طريقة توظيف #متعاونات_الجامعات فيها رائحة فساد pic.twitter.com/3HNXK2RtUH
— الثامنة MBC (@MBC8PM) ١ أكتوبر، ٢٠١٧
الشريان يطالب بالتحقيق مع مدراء الجامعات ورأي المستشار المحيميد في ملف #متعاونات_الجامعاتpic.twitter.com/RZhpKidTwC
— الثامنة MBC (@MBC8PM) ١ أكتوبر، ٢٠١٧
داود الشريان: الجامعات تربي أجيال.. ” أي أجيال وهي تغش” #متعاونات_الجامعاتpic.twitter.com/3JBepiyzIM
— الثامنة MBC (@MBC8PM) ١ أكتوبر، ٢٠١٧
هدى المعاش: كل متعاونة يجب أن تقوم بالتوقيع على ورقة تنازل عن كل حقوقها المادية #متعاونات_الجامعات pic.twitter.com/4wmTODKd7p
— الثامنة MBC (@MBC8PM) ١ أكتوبر، ٢٠١٧
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