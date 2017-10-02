نفى المهندس عبدالرحمن الطيب المتحدث الرسمي للخطوط الجوية العربية السعودية وجود مواطنات يتدربن على الطيران بالشركة، أو يعملن مضيفات على متن الطائرات.
وأوضح الطيب وفقا لـ”عين اليوم”، أن الشركة لديها ما يقرب من 500 مواطنة يعملن في عديد من الإدارات كالحاسب الآلي ونظم المعلومات والإدارة المالية ومكاتب المبيعات ومراكز الاتصال والشؤون التجارية.
وأشار إلى أن تعيين المواطنات في تلك الوظائف يأتي ضمن مبادرة الاستثمار في العنصر البشري وهي في مقدمة مبادرات برنامج التحول والخطة الاستراتيجية 2020.
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