كشف شقيق “فتاة المدينة المنورة المفقودة” أنه تم العثورر عليها بمكة المكرمة، مؤكدا أنها تعاني اكتئابا تسبب في رغبتها في الانتقال إلى المسجد الحرام.
وأوضح وفقا لـ”المدينة” أن شقيقته قضت يومين داخل المسجد الحرام قبل أن تسلم نفسها للجهات الأمنية، ثم قام باصطحابها إلى منزلهم بالمدينة المنورة.
وأكد أنها لا تعاني أي ظروف أخرى وتعيش حياة طبيعية جداً بين ذويها بالمدينة المنورة بعد وفاة زوجها قبل نحو عام، والجميع يعمل على توفير سبل الراحة لها.
وقدم شقيق الفتاة شكره للجهات الأمنية التي سعت بدورها للبحث عن الفتاة بعد تغيبها وسرعتها في العثور عليها.
وكانت الجهات الأمنية بمكة قد أعلنت أمس العثور على فتاة مختفية من المدينة المنورة منذ 5 أيام، وهي بحالة جيدة، حيث تم تسليمها لذويها. وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج