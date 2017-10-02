تشرف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم بغسل الكعبة المشرفة، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وقام الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير عبدالله بن بندر، ومرافقوهم بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم الممزوج بماء الورد، ومسح جدرانها بقطع من القماش المبللة بهذا الماء، ومن ثم طافوا بالبيت العتيق، وصلّوا ركعتي الطواف.
وشارك في غسل الكعبة، عدد من المسؤولين بالرئاسة، ووزراء وأعضاء بالسلك الدبلوماسي الإسلامي بالمملكة.
وبعد الانتهاء من غسل الكعبة قدم الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس هدية تذكارية بهذه المناسبة لأمير مكة.وفق “أخبار24”.
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