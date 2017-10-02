أعلن المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أن الصندوق اتفق مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية لتنفيذ مشاريع السلامة والنظافة في المجمعات السكنية التابعة له، وذلك في 5 مدن، هي: (الخرج، والرياض، والدمام، والخبر، وجدة).
وكشف العصيمي، عن حزمة من المشاريع التطويرية التأهيلية التي ستطال مجمعي الإسكان العام العاجل بجدة، ومجمع الإسكان العاجل بالدمام، وكذلك مجمع الخبر، ومجمعي الإسكان العام والعاجل بالخرج، وإسكان المعذر بالرياض.
يذكر أن “مشاريع الصيانة”، التي يقوم بها صندوق التنمية العقارية تأتي قبل تسليمها بشكل نهائي إلى اتحاد الملاك، الذي يسعى إلى تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة من خلال وضع الأنظمة واللوائح، وآليات الرقابة. وفق”أخبار24”.
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