نفذت وزارة الداخلية اليوم “الإثنين” حكم القتل قصاصاَ في مواطن قتل آخر بمحافظة القويعية.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن المواطن معجب بن جبهان بن علي آل عاطف القحطاني أقدم على قتل عائض بن مسفر بن عائض القحطاني وذلك بإطلاق النار عليه، ما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.
وأضافت أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق الجاني المذكور. وفق “أخبار24”.
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