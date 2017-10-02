رفعت صور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على لافتات كبيرة في عدد من شوارع العاصمة الروسية موسكو.
ويأتي وضع هذه الصور في إطار استعدادات موسكو لاستقبال الملك سلمان الذي من المقرر أن يبدأ زيارة رسمية لروسيا الخميس القادم، وتستمر لمدة 4 أيام.
وسيلتقي الملك سلمان خلال الزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعددا من أعضاء الحكومة، وينتظر أن يتم خلال الزيارة توقيع عديد من الاتفاقيات بين البلدين في عدة مجالات. وفق ” أخبار 24 “.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج