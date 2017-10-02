كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن مشروع يجري العمل عليه حالياً لتفعيل استخدام بطاقات “مدى” في عمليات الشراء عبر الإنترنت، والدفع من خلال الأجهزة الذكية (Mobile payments).
وقال مدير الإدارة العامة لنظم المدفوعات في مؤسسة النقد زياد اليوسف في تصريح لـ”أرقام” إن المؤسسة تسعى بشكل مستمر لمواكبة المتغيرات العالمية في مجال المدفوعات الإلكترونية، ونشر أجهزة نقاط البيع ذاتية الدفع الثابتة والمتحركة بقطاعات مركبات الأجرة، وعربات الطعام، ومحطات الوقود، وغيرها.
وأوضح أن هناك حالياً أكثر من 29 مليون بطاقة بنكية بالمملكة، وأن عدد أجهزة نقاط البيع بلغ بنهاية يوليو الماضي أكثر من 301 ألف جهاز، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد الأجهزة إلى أكثر من 520 ألف جهاز بحلول عام 2021.
ووصلت قيمة المبيعات التي تمت عبر نقاط البيع في المملكة إلى نحو 15.3 مليار ريال خلال يوليو الماضي، مقارنة بـ 13.6 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأبان أن خدمات مدى انتشرت لتشمل مطاعم الوجبات السريعة، والمقاهي، ومراكز تحويل الأموال، وغيرها، كما أنها أثبتت كفاءة في الأداء خاصة في أوقات الذروة، مع سرعة في إنجاز العمليات تضاهي ما هو موجود في الدول المتقدمة. وفق”أخبار24″.
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