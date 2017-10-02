قال مصدر في الهيئة العامة للطيران المدني إنه يجري حالياً العمل على وضع تنظيم خاص بالطائرات الموجهة عن بعد “الدرون”، مؤكداً استمرار حظر تحليق هذه الطائرات في أجواء المملكة.
وأبان المصدر أنه سيتم الإعلان رسمياً عن التنظيم بعد اعتماده من قبل الجهات المختصة، مشيراً إلى أن منع الهيئة تحليق هذه الطائرات تم للحيلولة دون استخدامها في أعمال تجسس، فضلا عن تشكيلها خطراً على سلامة الطيران.
وأوضح أن الهيئة منحت في وقت سابق تصاريح لجهات محددة باستخدام هذا النوع من الطائرات لأغراض معينة، لافتاً وفقاً لصحيفة “الوطن” إلى أن الهيئة بدأت في العام الماضي 2016 تطبيق اللوائح التنفيذية الجديدة الخاصة بسلامة الطيران (GACAR).
يذكر أن طائرات “درون” كانت قد تسببت في إيقاف مؤقت لحركة الملاحة الجوية بمطار دبي الدولي أكثر من مرة بسبب دخولها المجال الجوي بالمطار، وتهديد سلامة الطيران به. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج