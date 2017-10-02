أعلن الكرملين أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، سيزور موسكو في الـ5 من أكتوبر الحالي.
وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للصحفيين، إن المباحثات الروسية السعودية على مستوى القمة ستجري في موسكو في الخامس من أكتوبر.
وذكرت مصادر أن خادم الحرمين سيقضي في موسكو 4 أيام، حيث سيلتقي الرئيس فلاديمير بوتين كما تم إعداد حزمة كبيرة من الاتفاقيات الثنائية للتوقيع عليها أثناء الزيارة. وفق”أخبار24″.
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