أعلنت وزارة الإسكان إيقاف رسوم الأراضي في جميع المناطق التي تحقق التوازن المطلوب بين الأراضي والوصول إلى مخزون مناسب منها.
جاء ذلك خلال ردود مندوبي وزارة الإسكان على استفسارات لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان 1436/1437.
وأوضحت الوزارة أن شروط الإقراض بالصندوق العقاري يتم تحديثها كل فترة بما يتناسب مع حاجة المواطن، مشيرة إلى أن برنامج الدعم السكني المقدم منها يعلق جميع المنافذ المؤيدة للسوق السوداء، فالآلية المتبعة في البرنامج تجعل المتقدم هو المستفيد الأوحد من الدعم.
ووصفت الوزارة برنامج “إيجار” بالمهم جداً، مبينة أن الوزارة تُمارس من خلاله صلاحياتها وحقوقها في متابعة كل ما يتعلق بالإسكان والمساكن لتفادي ضياع حقوق المالك في حال عدم سداد المستأجرين. وفق “أخبار24”.
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