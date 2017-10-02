برعاية معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد نظمت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالجامعة ورشة عمل حول مسودّة نظام الجامعات الجديد، قدّم الورشة الدكتور عبد السلام بن عمر الناجي الأستاذ المساعد بكلية التربية بالخرج، بحضور معالي مدير الجامعة ووكلائها، وعمداء الكليات والعمادات المساندة، ومعهد الخدمات والاستشارات وأوقاف الجامعة.
حيث قسّمت الورشة إلى ثلاثة محاور وفق مسودة نظام الجامعات الجديد: محور خاصّ بمدير الجامعة ووكلائها، ومحور خاصّ بعمداء الكليات، ومحور خاصّ بمعاهد الخدمات والاستشارات والأوقاف.
وقد تناول الحضور المحاور الثلاثة بالتفصيل وأبدو ملاحظاتهم عليها، فيما تمّ عمل عدد من الأنشطة لقراءة المسودة والخروج برؤى ومقترحات يمكن من خلالها إعادة صياغة النظام بما يتوافق مع رفع مستوى تنافسية الجامعات السعودية على مستوى العالم.
وفي ختام اللقاء ختمت الورشة بالعديد من التوصيات التي تتناول موادها، وكذلك المقترحات والانتقادات، وقد أوصى الحضور بأهمية صياغة هذه التوصيات والرفع بها إلى وزارة التعليم .
هذا وقد نشرت وزارة التعليم -في قت سابق- على موقعها الإلكتروني مسودة نظام الجامعات الجديد والمكون من تسعة وستين مادة موزعة على ستة عشر فصلاً، طالبة من المختصين والمعنيين الاطلاع على النظام وإبداء الملاحظات.
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