أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم (الإثنين)، قراراً بعدم السماح لرؤساء الأندية بالجلوس على مقاعد البدلاء في كافة المباريات التي تقام تحت مظلته كما كان معمول به في السابق، مبيناً أن التنفيذ سيبدأ من اليوم.
وأوضح الاتحاد في بيان أصدره أن القرار يشمل جميع المباريات على مستوى جميع الدرجات والفئات السنية، مبيناً أنه يأتي لتوفير أعلى مستويات التنظيم في مسابقاته، وحرصاً منه على تجنيب المباريات ما يخل بسلامة المنافسة أو يؤثر عليها.
وأكد أن القرار تم اعتماد تطبيقه وتنفيذه اعتباراً من اليوم (الإثنين)، مهيباً بجميع رؤساء الأندية العمل على تطبيقه بدءاَ من تاريخه. وفق “أخبار24”.
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